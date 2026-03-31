王鴻薇揭俞大㵢後台硬　台官方動不了

台駐美代表俞大㵢。（中評社 資料照) 中評社台北3月31日電／台駐美代表俞大㵢遭爆涉職場霸凌，僅因菜色問題就大罵督導主管，其妻在官邸換掉的清潔工至少20位。中國國民黨籍“立委”王鴻薇30日在政論節目質疑，因俞大㵢是台“國安會”祕書長吳釗燮的人馬，恐連“外交部”都動不了他；“行政院”稱霸凌零容忍，卻仍和稀泥？



王鴻薇30日在政論節目《新聞大白話》質疑，為什麼都不辦，等媒體一個一個證據披露出來，卓榮泰才去正視這件事？加上現在又出現俞大㵢，俞之前就被爆花一大堆錢弄裝潢、百萬沙發、高級音響，連家裡衛生紙、什麼東西都要報公帳，後來也不了了之。



王鴻薇提到，當時“賴政府”想要換徐斯儉，可是顯然美國沒有要接受徐，讓俞繼續當駐美代表，會不會就是因此，俞大㵢變本加厲，被投訴的案情愈來愈多，說什麼幫他準備的餐點不合胃口，因為沒有準備牛排，就把對方調職、降職。連俞大㵢的太太都可以隨時出入駐美代表處辦公室，去羞辱駐處的員工。那請問“外交部”要不要查？她覺得好奇怪，“外交部”到現在都沒講話。



“大家都說，因為他是吳釗燮的人馬，所以“外交部”也動不了他！”王鴻薇說，因為大家都知道，林佳龍跟吳釗燮鬥來鬥去。那如果是因為這樣，因為俞大㵢後台很硬，就沒辦法處理他，放任駐美代表處同仁一直遭受這些委屈，因為現在出現了顏慧欣事件，才趕快出來投訴一下，我們現在到底是什麼樣的狀況？



王鴻薇強調，如果今天“行政院”真的認為職場霸凌是不可容忍了，因為一個事涉楊珍妮，一個事涉俞大㵢，雖然他們的工作、角色非常重要，“但是你要拿出態度來，如果你繼續和稀泥，那我們擔心的是，下一個悲劇什麼時候要上演？”