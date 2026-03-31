江啟臣台中市長民調勝出　楊瓊瓔允攜手團結

國民黨召開記者會公布台中市長民調結果，立法院長江啟臣勝出，但他因主持院會缺席記者會。左起台中市黨部主委蘇柏興、副主席兼秘書長李乾龍、藍委楊瓊瓔。（中評社 張嘉文攝） 藍委楊瓊瓔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天公布台中市長初選民調結果，由現任“立法院副院長”江啟臣擊敗國民黨“立委”楊瓊瓔出線，國民黨預計將在明天的中常會上徵召提名江正式出戰台中市長選舉。根據事前約定，只公布結果，不公布民調具體數字。



國民黨上午舉行記者會公布台中市長初選民調結果，由黨副主席兼秘書長李乾龍和楊瓊瓔以及台中市黨部主委蘇柏興出席，江啟臣因需主持“立法院”會議，因此未能到場。



楊瓊瓔則表示，她尊重民調結果，也會照她之前所說，勝者就是提名人，敗者就是助選人，個人的事小，台中的事大，她完全支持江啟臣，也會將30年來在地方服務累積的能量化為助選的戰力。



民進黨在去年10月就徵召“立委”何欣純參選台中市長，而江啟臣原本被視為接棒現任台中市長盧秀燕的當然人選，但未料楊瓊瓔在去年11月宣布也有意競選台中市長，隨後讓這場楊瓊瓔和江啟臣的姊弟之爭延燒4個多月，紛紛向黨中央反映台中藍營基層十分焦慮，最後經協調，決定在3月最後7天之中選3天進行全民調，今早公布結果。



李乾龍在會中恭喜江啟臣勝出，並感謝楊瓊瓔以高度風範面對結果，由於事前經協調，不公布民調具體數字，只公布結果，所以相關民調勝負差距無法對外說明。

