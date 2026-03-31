國民黨：處理兩岸更有經驗　不勞陸委會指導

國民黨文傳會主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文4月7日將前往大陸訪問，陸委會主委邱垂正今天提醒國民黨，不要全盤接受對岸的政治主張和敘事。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今天表示，國民黨無論執政或在野時，都比民進黨更有經驗在處理兩岸事務上，陸委會不需要出言恫嚇，危言聳聽。



尹乃菁也說，至於陸委會提到說任何團體未經授權，不得與對岸進行政治性協議，這是基本常識，就不勞陸委會指導了。



鄭麗文昨天召開記者會宣布4月7日到12日將率團前往大陸訪問，預計到訪江蘇、上海和北京，國共兩黨領導人將進行會晤。消息一出已引來綠營全面的圍剿。



尹乃菁今天在國民黨中央黨部受訪時對此表示，國民黨在處理兩岸事務上比民進黨來得更有經驗，所以不需要陸委會出言恫嚇，或者危言聳聽，更不勞陸委會指導了。



有媒體詢問，目前整個訪問主導權似乎都在大陸，綠營也質疑鄭麗文恐怕會變成中共的棋子？



尹乃菁說，主導權為什麼是在大陸？主導權是中國國民黨和中國共產黨一起的，我們互相經過討論，且這是一個對等的邀請和交流，所以不存在主導權落在任何的一方手裡的問題，至於所謂的棋子說，都是外界評論，國民黨中央就不置評了。



另外有關台媒想要隨團採訪的報名問題，尹乃菁表示，由於國民黨現在並沒有記者聯誼會，國民黨中央無法決定誰去誰不去，且國民黨也沒有能力如“行政院長”卓榮泰一樣，用私人行程包機的方式進行這次的大陸行，所以媒體如有任何採訪需要，要直接和陸方進行採訪申請。