藍台中市長初選落幕　盧秀燕：勝選的開始

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月31日電（記者 方敬為）中國國民黨今天公布台中市長初選民調結果，由“立法院副院長”江啟臣領先“立委”楊瓊瓔。黨籍 市長盧秀燕對此表示，初選過程中江、楊雙方都保持君子風度，初選民調圓滿落幕，相信初選結束就是勝選的開始，呼籲接下來台中藍營一定要團結，共同努力，贏得最後的勝利。



民進黨已提名綠委何欣純參選台中市長。



針對台中市長初選民調出爐，盧秀燕31日赴台中市議會備詢前受訪表示，江啟臣、楊瓊瓔都是台中非常資深且優秀的民意代表。雖然雙方當初都堅持要初選，可是也一再保證在過程中，一定是君子之爭，他們也說到做到，所以今天有圓滿結果，在此要恭喜江啟臣勝出，任重道遠。



盧秀燕並對楊瓊瓔表達敬佩之情，她說，楊瓊瓔在初選過程中，不但展現了絕佳的運動家精神，也表現出政治家的風範，兩人君子之爭，且楊也在黨中央的記者會中表態，將成為最佳助選員，全力輔選江啟臣角逐台中市長。



盧秀燕說，相信台中市長提名初選結束，就是國民黨勝選的開始，初選只是一個過程，更重要是接下來的台中市長選舉，呼籲接下來台中藍營一定要團結，共同努力，積極爭取市民支持，贏得最後的勝利。

