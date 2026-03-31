金溥聰否認是美方棋子　強調清者自清

金溥聰31日前往刑事警察局提告網路AI影片，接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月31日電（記者 莊亦軒）中國國民黨前秘書長金溥聰31日前往刑事警察局提告網路上流傳的AI不實影片。針對馬英九基金會人事風波，他受訪表示，當天是由馬英九召集所有員工宣布解除前執行長蕭旭岑、王光慈的職務。由馬英九基金會董事高華柱勸說兩個當事人自動辭職，第二天他們也交出了辭職的公文，一切都跟報導有很大的出入。



被問到有媒體報導此次馬辦風波背後有美國身影，金溥聰笑稱，“我做過駐美代表，我就變成美方代言人，美國人聽了也會覺得好笑。自從退出公職之後，沒有任何美方的人，AIT的人或任何人跟我接觸過。我怎麼就變成美方的棋子，這些有時候都不必回應，因為清者自清。”



至於蕭旭岑表示馬英九忘了很多事情，金溥聰回應，身為馬英九的舊屬，我不會對我過去的長官健康情形做任何說明。衹有他的家人有資格來談。



金溥聰30日上午前往刑事警察局提告，告發網路上流傳的AI不實影片對他的抹黑。走入警局由律師陪同接受媒體聯訪。



被問到近日馬英九基金會風波，金溥聰表示，一切都跟外界報導有很大出入，等調查報告出來後真相就會大白。現在外界把他形容成是宮鬥奪權，一個單純的文教基金會處理自己內部事務，怎麼會變成宮鬥奪權。“自從卸下公職後，從來沒有參與兩岸交流，我奪什麼權，我一開始就特別說明，我不會擔任任何職務。”



記者提問董事會表示沒有一刀斃命的證據，金溥聰表示，我覺得真的假不了，假的真不了。等調查報告出來，我們會議記錄裡面都有。因為代理執行長戴遐齡在當天現場，把所有相關事證都提出說明。



被問到背信罪是非告訴乃論罪，如果蕭旭岑涉嫌背信，檢方是否能直接辦案。金溥聰回應，是董事會要求提出要成立三人小組，而且他們強調會公正無私的來辦理。我覺得我們就靜待，近日之內就會有調查報告出來。事證俱在，大家都不必多說。