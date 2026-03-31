台掀營建土方之亂　盧秀燕批綠無執政能力

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月31日電（記者 方敬為）台官方今年起推動“土方清運新制”，因清運處理費用暴漲，多處建案爆發停工潮。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，民進黨政府許多政策是立意良善，但沒準備好，欠缺配套，所以執行能力很重要，沒有執政能力，就是造成地方大亂、民怨高漲，她呼籲相關政策暫緩，待配套完善再行。



台中市議會31日召開定期大會，針對多位議員質詢土方之亂相關議題，盧秀燕答詢表示，有關於民進黨政今年起執行“土方清運新制”，但卻因為欠缺土方堆置區域，導致天下大亂，很多縣市土方根本無處可倒，甚至現在很多的業界因此停工。



盧秀燕表示，相關亂象影響業者權益，所以市府已研擬給予業者建照延長，緩解業界需求，短期而言，還是需要透過調度措施，解決土方堆置的問題，目前台中市政府正在積極與中央單位協調當中。



盧秀燕指出，民進黨政府要推出全台性政策，應該要有完善的配套措施，她舉例，如同先前的“國土計劃”，當初政府一定要強制實施，搞得天下大亂，後來也不得不喊停，因為所有藍綠民意代表都跳出來批評，政府根本沒有準備好！所以後來民進黨政府也從善如流把計劃喊停。因此“土方清運新制”，她也建議要暫緩實施，等準備好了再行。



盧秀燕提到，這就好比先前政府推出校園發牛奶政策，甫執行階段也是亂發一通，到後來還發不下去，也不補貼預算給地方，讓地方政府必須撿起來，自籌款項接著做。總之，政府要實施很多的計劃，大多立意良善，可是執政能力很重要，如果光有好的想法，沒有執政能力，只會導致人仰馬翻、民怨高漲。



盧秀燕透露，最近許多營建業者對民進黨怨聲載道，不滿民進黨政策擾民還來募款，大罵到我們這邊來了！她還是建議相關政策要暫時打住，等準備好了再來，地方一定全力支持。

