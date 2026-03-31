鄭麗文訪陸　江啟臣：兩岸和平要有人去努力

江啓臣接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月31日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪陸，並進行國共領導人會晤。國民黨籍“立法院副院長”江啟臣31日表示，任何為台灣利益、“國家安全”、兩岸和平來努力的，我們期望能有好結局。總是要有人去做努力，台灣很小，最重要的是團結一致，為自己爭取最大利益。



國民黨台中市長初選民調31日揭曉，江啟臣勝出，取得台中市長選舉黨提名。



江啟臣31日接受媒體訪問，媒體問及會否擔心藍營對軍購特別條例的態度，及鄭麗文訪陸影響台中市長選情？他表示，這些都不衝突，“國家安全”與兩岸對話都非常重要，都得有人要去做，我們就是把它做好。而台灣怎麼樣兼顧“國家安全”、又兼顧對外關係，讓台灣在國際上、在兩岸上取得台灣最有利的地位，應該是朝野共同努力的目標。



至於國民黨籍台中市長盧秀燕結束訪美後，即接受《自由時報》專訪對軍購特別預算表態，認為應通過8000億元到1兆元之間，接近“行政院”版的1.25兆元。“行政院長”卓榮泰稍早回應盧秀燕說出了真心話，講出與“行政院”版本比較接近的數字，我們願意好好的來討論。江啟臣說，無論朝野各黨，台灣人民絕對都支持強化“國防”、維護“國家安全”，提高“國防”自主能力。



江啟臣指出，相關的軍購預算，特別是軍購特別條例，他相信在朝野各黨團的審議中一定會非常認真、符合民意，同時也符合“國防”需求的狀況下，達成最大的共識。



江啟臣表示，他與國民黨籍“立法院長”韓國瑜在年節期間也已公開說過，會把軍購特別條例這個案子作為本會期的優先推動法案，目前已在“立法院”“外交及國防委員會”完成第一階段審查，之後還要經過朝野黨團協商，韓國瑜應該會在最短的時間內趕快召集協商。“立法院”是合議制，他與韓國瑜都要尊重各黨團的意見，相信朝野各黨團一定會在考量“國家安全”、“國防”需求，及符合民意的狀跨下，趕快完成審議。