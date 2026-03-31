台中初選勝出　江啟臣致電感謝楊瓊瓔

“立法院副院長”江啟臣受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月31日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨今天公布台中市長黨內初選，由國民黨籍“立法院副院長”江啟臣勝出。江啟臣31日稍晚趁著主持“立法院”會的空擋出面受訪時掩不住好心情，他強調，競爭過程中總是有一個好結局，他已致電“立委”楊瓊瓔表達感謝，也拜託楊在接下來的競選工作全力協助他，黨內競爭已結束，是團結的開始。



媒體追問會否帶職參選？江啟臣語帶保留地說，都有相關法律規定，也有前例可循，應該不用再多做回應。他會把民意代表的份內工作做好，最重要的就是目前“立法院”的工作與地方選民服務。



國民黨副主席兼秘書長李乾龍31日公布黨內初選結果，江、楊2人協調民調數字不對外公布，結果由江啟臣勝出，將代表國民黨參選台中市長。



楊瓊瓔隨即也對外表達，尊重最終結果，信守承諾，會將30年來在地方服務累積的能量化為助選的戰力，完全支持江啟臣！



江啟臣接受媒體訪問表示，黨內初選勝出的結果除了肯定對他的支持外，也代表台中市民對未來的期待，過程中雖有競爭，但總是有好結局。他也特別感謝楊瓊瓔，剛剛也特別致電表達感謝，同時拜託楊在接下來競選的工作上能全力協助他，楊也非常大氣地說，為了大台中的未來，一定團結努力爭取最後勝利。



江啟臣說，他與楊瓊瓔的目標一致，都希望台中更好、讓國民黨籍台中市長盧秀燕市政得以延續、讓國民黨繼續在台中市執政。他與楊瓊瓔會是非常重要的夥伴，黨內競爭已結束，是團結的開始，我們不能等待。