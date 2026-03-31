邱毅揚言提告強制罪　金溥聰：我不必回應

金溥聰接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月31日電（記者 莊亦軒）前“立委”邱毅31日上午在臉書發文表示，中國國民黨前秘書長金溥聰逕自要求馬英九基金執行長蕭旭岑、王光慈辭職涉犯強制罪。金溥聰上午在刑事警察局前接受媒體受訪表示，邱毅與他早就有一個案子，他講的內容跟正在審理的案子內容類似。所以他可以把新的資料添加進去。



金溥聰昨日發布新聞稿表示要控告邱毅。邱毅上午在臉書發文稱“今天準備告發金小刀刑法304條的強制罪，強制罪不同於那些告訴乃論的微罪，它是公訴罪，也就是非告訴乃論罪。強制罪一旦判刑確定，要坐上三年的黑牢，現在北監的獄友們，可以準備迎接這位新人了。”



金溥聰31日上午前往刑事警察局告發AI不實影片對他的抹黑，由律師陪同接受媒體聯訪。被問到告發對象是否包括邱毅，金溥聰表示，“邱先生的話我不必回應”。



金溥聰表示，昨日有和律師討論，因為和邱毅已經有訴訟案，會請示法官是否同時併為一案，如果不行的話，一定會另外提告。今天暫不提告，保留法律追訴權。



金溥聰表示，近日網路平台上流傳用AI製造的影片，對他個人進行不實的汙衊、抹黑，所以特別來報案。希望能把幕後是誰放影片調查出來。對他的名譽傷害造成嚴重影響，希望能盡快下架。