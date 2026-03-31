重啟核電？陳其邁：社會沒共識應提更多數據

國民黨高雄市議會黨團31日質詢時搬出一面矛盾大對決大海報。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月31日電（記者 蔣繼平）高雄市議會31日開議，國民黨籍議員針對“賴政府”非核家園政策轉彎，質疑民進黨籍高雄市長陳其邁立場也轉彎，打臉過去反核立場。陳其邁態度強硬，用核廢料放哪裡直球對決，還要大家別閃躲，雙方激烈交鋒。



陳其邁答詢嚴正表示，他的態度就是台灣能源政策能源配比須要嚴肅務實面對，問題在於這個問題社會沒有共識，這是社會分歧，而非政治上的不同主張。這議題他希望有更多討論，“行政院”要公布更多數據向人民說明清楚。



高雄市議會第4屆第7次定期大會31日上午進行市長施政報告與各黨團質詢。中國國民黨高雄市議會黨團質詢時針對民進黨政府非核家園政策大轉彎，丟掉民進黨的非核神主牌，讓長期反核的陳其邁立場尷尬。



國民黨高雄市議會黨團總召、議員黃香菽率先發言，她批，現在“賴政府”喊重啟核能、興達電廠要延役，在在顯示民進黨能源政策出問題。並播放用過去陳其邁批南台灣發電、北台灣用電的影片，來打臉陳其邁態度軟化要台電減少空品危害。



國民黨籍高雄市議員邱于軒表示，過去陳其邁對高雄市空氣品質很捍衛，今年說法變成電大家都在用，並批錯誤的能能源政策比貪污更可怕。國民黨籍高雄市議員陳美雅批能源政策反覆浪費新台幣上兆元納稅錢，並追問陳其邁是否隨賴清德政策？



陳美雅再次追問是否跟隨賴清德走？陳其邁回答“地方政府有自己的看法，但是賴清德三個原則（核安無虞、核廢有解、社會有共識）他贊成。”陳其邁還回應“我是市長，不是'總統’，‘總統’級的問題，有一天等陳美雅當‘立委’再來質詢。”



國民黨籍高雄市議員鍾易仲見狀不滿要求陳其邁把立場說清楚。陳其邁反擊“我的原則就是核廢料要有解嘛，直球對決，你也不要閃，核廢料放鳳山好不好。”鍾易仲反嗆“放在高雄好不好？”陳其邁表示“放在高雄我反對。”



陳其邁表示“核廢料到目前為止沒有解決方案，我就問你啊，放在你各位選區好不好，你們也不敢回答，所以核廢料無解嘛，所以必須大家就三項原則來討論嘛。”