賴清德返核黨內炸鍋！莊瑞雄：綠吵架正常

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）賴清德非核家園政策轉彎、重啟核電，遭《鏡週刊》31日踢爆民進黨炸鍋痛批。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄31日緩頰表示，現在AI技術發達，但他不在這群組裡，其實民進黨經常互相吵架很正常，能源政策本就涉及重大公共議題，都可有不同意見。



《鏡週刊》爆，賴清德要重啟核電的發言一出，許多綠營要角立刻在內部群組發言痛批“沒有辯論隨便抛出，你很行自己加油！”前“退輔會”副主委李文忠回應賴系綠委鍾佳濱洗地文“反核人士及擁核人士聽得下去嗎？”現任“監察委員”王幼玲則火速呼應回覆“聽不進去。”



民進黨“立法院”黨團31日於黨團會議室開輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長吳沛憶。



莊瑞雄表示，他並未在相關群組中，對流出的訊息內容，他沒有掌握、並不清楚，也提醒外界，現今資訊流通快速，AI訊息真偽與語境需審慎判讀，不宜過度解讀、揣測。



話鋒一轉，莊瑞雄說，民進黨內部對重大政策出現不同聲音並不意外，民進黨本來就是一個會討論、甚至會吵架的政黨，外界不必過度放大，就像現在他跟范雲、吳沛憶坐在黨團辦公室，可能也會就核電等議題吵架呀，很正常！



他強調，能源政策牽涉“國安”與經濟發展，是否調整或分散能源配置，必須從整體安全出發審慎評估，即使討論核電議題，也須回到三大核心條件，包括核安、社會共識與核廢料處理，這些問題若無法解決，談重啟核電都不具正當性。



他還說，台灣社會對核能議題長期存在高度關注，無論是核電安全、設置地點或核廢料處置，都需經過充分討論與社會共識，不可能由單一決策拍板，沒有人會認為核安不重要，也沒有人會認為可以隨便決定核電設在哪裡。



莊瑞雄也提到，隨著半導體與產業發展，台灣用電需求持續增加，政府提前思考能源供應是合理的，但若涉及核電重啟，仍須極為慎重，不能忽略可能帶來的風險與社會反彈。