中東戰火萬物齊漲　綠黨團促官方分散採購

民進黨黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲（右）。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）中東戰事持續升溫，國際油價攀升至每桶115美元以上，帶動台灣油價、瀝青及塑膠包材等成本全面上漲，衝擊民生與公共工程。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄31日表示，政府應強化能源與原料“分散採購”，並啟動調控機制，以降低對物價與產業的衝擊。



近期受美伊衝突影響，國際油價大幅波動，台“央行”總裁楊金龍指出，若油價達每桶100美元，國內消費者物價指數（CPI）恐上修至1.9%。同時，中東供應鏈受阻，台灣瀝青價格由每公噸1萬6200元飆升至2萬5000元，漲幅高達6成，瀝青混凝土亦由每公噸2100元調漲至2300元，多地瀝青廠供應吃緊甚至停工，影響道路工程進度。



民進黨“立法院”黨團31日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長吳沛憶。



莊瑞雄表示，中東戰火尚未緩解，油價自2月底以來一路飆升，從每桶不到70美元突破百元，對全球供應鏈造成重大衝擊，霍爾木茲海峽作為中東石油出口要道，一旦受戰事影響，將直接衝擊原油運輸安全與成本。



他指出，台灣瀝青原料約7成仰賴中東地區供應，戰事已造成進口受阻與價格上揚，影響公共工程及道路養護，政府應加速從美國、東南亞及非洲等地分散採購來源，以降低單一地區依賴風險。



莊瑞雄也說，面對瀝青供應危機，部分廠商因成本過高選擇停工，政府除分散採購外，也應啟動調控與協助機制，維持產業基本運作，並針對公共工程延宕問題提供配套。



他進一步指出，塑膠袋與包裝材料價格暴漲，將連動食品與民生用品成本上升，“不可能用米斗去裝米”，顯示包材短缺已影響日常生活，呼籲政府加強物價穩定措施，並嚴查是否有人為囤積或操縱價格情形。



莊瑞雄強調，面對國際戰爭帶來的供應鏈衝擊，政府須同步從“分散採購”、“產業調控”與“物價穩定”三方面著手，才能降低對民生經濟的衝擊，確保供應穩定。