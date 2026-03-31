藍營送高鐵票卸任直達台北　陳其邁好奇偷瞄

國民黨高雄市議會黨團31日在議會質詢時準備一張高雄直達台北的“高鐵票”送給民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨籍高雄市議員陳麗娜拿著高鐵票手舉版嗆陳其邁和高雄民眾的感情到底是甜甜蜜蜜、還是恐怖情人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月31日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁年底卸任後北上接任“行政院長”呼聲高。中國國民黨高雄市議會黨團31日在議會質詢時，特別準備一張高雄直達台北的“高鐵票”送給陳其邁，日期就定在12月26日。陳其邁則回應“放心啦，我不會去”並要國民黨不要浪費錢。



國民黨籍高雄市議員陳麗娜拿著高鐵票手舉版嗆，陳其邁7年前曾說有人說自己一選再選，像極了一場苦戀，陳其邁自稱和高雄其實是一場愛情，但當愛情開花結果之後，經過這麼多年，陳其邁和高雄民眾的感情到底是甜甜蜜蜜，還是恐怖情人？



高雄市議會第4屆第7次定期大會31日上午進行市長施政報告與各黨團質詢。中國國民黨高雄市議會黨團質詢時，準備一張高雄市政府直達台北市的高鐵票，日期壓在12月26日陳其邁卸任隔天，諷刺陳其邁卸任後準備北上接任“行政院長”。



國民黨籍高雄市議員許采蓁在質詢結束前拿著這張高鐵票走向陳其邁，民進黨籍高雄市議員鄭孟洳見狀上前擋駕，陳其邁並沒有收下但還是好奇看了一下內容，最後由高雄市研考會主委陳博洲代收。



國民黨籍高雄市議員鍾易仲表示，賴清德現在聲望不太好，2028連任前途不被看好，所以他建議陳其邁要有信心，堅持自己反核理念，做自己認為對的事情，不要靠賴清德，也不要當“行政院長”，勇敢一點，下一次出來和賴清德競爭2028。

