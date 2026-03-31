吳思瑤：沈伯洋爆發力強　一直是北市長名單

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）針對民進黨台北市長人選難產，“行政院副院長”鄭麗君傳出仍無意參選、改由民進黨籍“立委”沈伯洋出戰機會高。民進黨政策會執行長吳思瑤31日表示，民進黨提名將以國家利益優先，沈伯洋一直都在黨內“口袋名單”之中，且具備強大爆發力與競爭力，強棒中的強棒。



民進黨遲推不出對戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安人選。《鏡週刊》31日爆，農曆年後民進黨選對會共同召集人邱義仁曾探詢鄭麗君參選台北市長意願，賴清德也兩度與黨內高層密談。不過黨內評估，鄭目前肩負台美關稅談判重任，短期難以投入選戰，相關“扶君計劃”已瀕臨告吹，轉而鎖定4月徵召沈伯洋。



吳思瑤31日在“立法院”受訪表示，民進黨的選戰模式一向是團隊作戰，會提出最適任人選，但同時作為執政黨，國家利益一定高於政黨利益與選舉利益，鄭麗君目前負責台美關稅談判關鍵任務，攸關國家整體利益，這也使民進黨在布局台北市長人選時面臨兩難。



吳思瑤說，大家普遍認為鄭麗君是強棒人選，但在當前國際經貿談判關鍵時刻，仍須優先穩住國家利益，無論最終提名誰，民進黨都會推出最適任、最有競爭力的人選。



至於沈伯洋是否將成為最終人選？吳思瑤表示，沈伯洋從一開始就被納入討論名單，且是密集被討論的焦點人選，沈伯洋具備專業背景與論述能力，在選戰中展現的爆發力與競爭力有目共睹，因此一直被視為重要選項，是強棒中的強棒。