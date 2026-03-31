邱毅告發金溥聰涉強制罪及恐嚇罪

邱毅表示，已在北檢告發金溥聰涉及強制罪及恐嚇罪。（照片：邱毅臉書） 中評社台北3月31日電／前“立委”邱毅31日上午在臉書發文，針對馬英九基金會人事風波，直指台前“國安會秘書長”金溥聰涉犯強制罪與恐嚇罪，並質疑其進入基金會處理人事程序的合法性。對此，金溥聰上午受訪表示，邱毅的話不必回應。邱毅下午再發文指出，已正式於台北地檢署完成刑事告發程序，告發金溥聰涉及強制罪及恐嚇罪。



邱毅上午指出，依據基金會董事會決議，執行長王光慈的人事任命與解任，應經董事會程序處理，並非個人可單方面決定。他質疑，金溥聰並非基金會董事，卻持馬英九委託書於2月25日帶人進入基金會，要求相關人員離職，過程未經董事會合法程序。



邱毅表示，當時現場除要求相關人員離開外，過程中亦發生肢體拉扯與言語衝突，甚至涉及威嚇言論，恐已觸及刑法第304條強制罪及第305條恐嚇罪。



邱毅也提到，基金會董事會於3月27日召開會議，決議成立專案小組，調查相關人員是否涉及違反財務紀律，或有不當接觸情形。他質疑，相關事件顯示基金會運作及人事處理存在爭議，應進一步釐清責任。對於整起事件，邱毅強調，若相關行為屬實，應依法究責，並呼籲相關單位正視基金會治理與程序正當性的問題。



對此，金溥聰上午在律師陪同下，現身“警政署”刑事警察局立案提告網路上出現的AI生成影片抹黑攻擊，金溥聰表示，邱毅的話不必回應。



邱毅下午則在臉書發文表示，已經於方才正式在台北地檢署完成刑事告發程序，告發金溥聰涉及強制罪及恐嚇罪。



邱毅說，昨天金溥聰揚言要告他誹謗，今天卻沒告，而是要求調查網上AI影片問題。邱毅說，“上午卻到刑事警察局去要求調查網上AI影片問題。部分媒體不查，將金告我的案子與AI影片混淆，不知是否金溥聰刻意操作。希望各媒體明確分辨，如實報導，否則我定追究法律責任。”



邱毅表示，“至於金告我‘指控他利用馬英九失智昏愦逼蕭王下台走人’，這是誹謗嗎？他若敢告，我一定反告他誣告。”