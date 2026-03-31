中東戰火　吳東亮：台灣中長期影響沒那麼大

工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月31日電（記者 鄭羿菲）中東戰火持續升級，導致國際能源價格爆漲，台灣工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮31日表示，油價上漲、物價通膨是沒辦法的事，台“央行”不排除升息也是不得已，短期內台灣的物價可能上漲，但台灣這幾年景氣好的最大因素是ICT產業，而全球的需求是長期趨勢，即便台灣經濟短期會有點波動，但中長期影響不是那麼大。



《電子時報》（DIGITIMES）董事長黃欽勇也說，2022年ChatGPT出現後，輝達（NVIDIA）單季營業額從71.9億美金，暴漲9.5倍到上一季的681億美元，而全球科技大廠的資本支出總額仍非常大，顯然對未來投資還是保持一定信心。



黃欽勇指出，過去30年至40年驅動全球經濟的主要力量是半導體、網際網路，短期內這樣的情況不會改變，台灣企業在第二季、第三季的接單狀況都還滿好的，因此短期內有影響，但台灣是全球受影響較小的。



黃欽勇認為，今天早上的匯率，韓元兌換美元已跌倒1525韓元兌1美元，幾乎已回到2008年金融海嘯時韓國的狀態，且韓國外債比較多，台灣外債比較少、外匯存底高，匯率貶值相對而言，台灣的財政結構比韓國好很多。若以台灣的主要競爭國是韓國而言，短時間內韓國壓力較大，台灣壓力較小，他對台灣未來1年、2年的經濟還是保持相當樂觀的看法。



台灣工商協進會31日舉行“第277次公亮紀念講座”，前“行政院長”陳冲、前“立法院長”游錫堃、前“經濟部長”王美花等人出席。

