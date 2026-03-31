黃國昌：社會普遍期待兩岸在歧見中尋求合作

黃國昌到新北市樹林樹德宮祈福參拜。（照：黃國昌臉書） 中評社台北3月31日電／國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日赴大陸訪問。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，兩岸應在捍衛“中華民國主權”與尊嚴前提下，維持善意溝通與對話，即使存在歧見仍可合作。他並強調，新北選戰應回歸政見競爭，爭取市民支持。



黃國昌今天前往新北市樹林區樹德宮參拜，並走訪博愛街市場及保安市場，為自己與民眾黨市議員參選人吳亞倫拉抬聲勢。對於外界關注是否進入民進黨“立委”蘇巧慧的“大本營”，他表示，新北幅員廣大，沒有特定選區屬於誰，所有市民都是爭取支持的對象。



黃國昌指出，民眾黨主張兩岸應維持健康、永續交流，並延續前主席柯文哲提出的“五個互相”理念，包括互相認識、瞭解、尊重、合作與諒解。他認為，在堅守“中華民國主權”與尊嚴前提下，持續溝通對話、在歧見中尋求合作，是社會普遍期待。



對於藍白合作，黃國昌指出，若能合作應有助勝選，無論是國民黨人選李四川或他本人，都會全力以赴。他強調，民主政治應是君子之爭，與李四川之間溝通順暢，盼透過合作建立良性競爭典範。



黃國昌表示，選舉不應流於謾罵與對立，而應透過政策交流提升市政品質。至於市議員選舉，他指出，第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）各黨將各自爭取選民認同，吳亞倫也積極爭取支持，期盼進入議會為地方發聲。