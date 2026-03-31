談判代表楊珍妮涉霸凌副手　卓榮泰未允調職

藍委王育敏質詢卓榮泰。（照片：立法院國會頻道） 中評社台北3月31日電／參與台美關稅談判的“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，得年53歲，遭爆是被長官排擠霸凌。外界將矛頭指向兼任經貿談判辦公室總談判代表的“政務委員”楊珍妮。楊珍妮31日低調出席“立法院”會，中國國民黨籍“立委”王育敏質詢時要求“行政院長”卓榮泰，應將楊珍妮暫時調離現職或請假，以及擴大調查範圍，並在一個月內完成調查。但卓榮泰僅表示，“謝謝，我都聽到了。”



相關分析指向，台灣這波對美談判，名義上是“行政院副院長”鄭麗君主導，因鄭是哲學系出身，非經貿專業，實際上是現年72歲，曾任“經濟部”國貿局長的楊珍妮操盤。楊遭指控涉霸凌副手顏慧欣，外界要求“政院”應將其撤職。但台官方並無完整的經貿談判團隊，楊珍妮若離職將造成談判人力的空窗。



楊珍妮神隱多日後，今天上午現身“立法院”，他身著深色套裝，掛著銀色十字架項鍊，非常低調。



楊珍妮表示卓榮泰都已經有說明，靜待一切調查。媒體追問目前心情如何？楊珍妮回應，謝謝大家關心，同仁都很難過，顏慧欣是經貿辦最重要的成員，而且在她生病之前也都有很好互動，她再三強調“我們都很難過”。



楊珍妮神隱多日，27日請假未出席“立法院”會，今天則低調現身“立法院”會。低調進入議場。王育敏質詢時，詢問關於顏慧欣遭到霸凌情事，並請楊珍妮上台備詢，王育敏表示，台灣總經貿談判代表應該可以接受質詢，她也有經貿問題想問，外界都很想瞭解。



對此，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣表示，今天是總質詢，楊珍妮今天算“政務委員”，如果是針對上次談判專案會議，她用總談判代表身分備詢可以上台；今天是總質詢，她今天身分是“政務委員”，可以提供資料，但不上台備詢。