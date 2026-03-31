賴滿意度陷死亡交叉　逾6成認白營將泡沫

賴清德施政滿意度調查。（照：震傳媒） 中評社台北3月31日電／賴清德上任將滿兩周年，《震傳媒》今天公布最新民調，賴清德3月施政滿意度，43.8%滿意、44.0%不滿意，不滿意大於滿意。信任度部分，49.2%表示信任、40.3%表示不信任。針對民眾黨創黨主席長柯文哲因涉京華城等4案一審被判17年、褫奪公權6年，54.2%不相信柯文哲清白、29.4%表示相信。



根據《震傳媒》最新民調，賴清德施政滿意度，上面滿意度45.5%大於不滿意度41.5%，但這個月滿意度下降1.7%，不滿意度上升2.5%。以地區交叉分析六都部分，台南市56.0%滿意度六都最高、新北市50.0%不滿意度六都最高。



在信任度方面，與上次相比，信任度上升0.4%，不信任上升1.0%。以地區交叉分析，高雄市信任度64.3%六都最高，台中市不信任度47.8%六都最高。基本資料交叉分析中，除20－29歲者，其他族群皆以信任比例較高。



對於柯文哲被判17年，27.3%表示完全不相信柯文哲清白、26.9%表示不太相信，7.9%受訪者表示非常相信、21.5%還算相信。交叉分析發現，民進黨支持者中，86.0%不相信柯文哲清白、8.4%相信；國民黨支持者中，43.3%不相信柯文哲清白、45.7%相信，顯示國民黨支持群眾對於柯的司法案件看法兩極；至於民眾黨支持者中，87.0%相信柯文哲清白、8.7%不相信。



至於民眾黨未來發展，61.4%受訪者認民眾黨將逐漸泡沫化，16.9%的受訪者則認為會更加茁壯。另外，針對民眾黨“立委”李貞秀國籍以及近期言論引發爭議，52.3%受訪者表示李貞秀不適任“立委”、16.4%認為適合。其中認同民眾黨受訪者中，37.3%認為適任，同時34.1%認為不適任，顯現李貞秀問題亦在民眾黨內產生爭議。

