金溥聰曝蕭旭岑、王光慈之一曾帶走大小章

金溥聰31日前往刑事警察局提告網路AI影片，接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月31日電／馬英九基金會人事異動引發各界討論，前“國安會”祕書長金溥聰31日赴刑事警察局提告妨害名譽。金溥聰指出，馬英九是親自在所有員工面前宣布解除前執行長蕭旭岑、王光慈兩人職務，當天更有“其中一人”將基金會的大小章帶走，最終由董事高華柱出面勸解，兩人才在隔日交出辭職公文。



針對此事，金溥聰說，有人不斷加入，且進行攻擊抹黑，家人對其遭受不白之冤有意見，所以他才不得不出來，至於自己是不是一個大奸大惡的人，等調查報告出來後，就會真相大白。



至於馬英九的健康狀況，他表示，身為馬英九的舊屬，不會對以前長官的健康情形有任何說明，只有其家人，才有資格談。



馬英九基金會日前發布前幕僚蕭旭岑及王光慈離職，馬英九接受媒體專訪時表示，蕭、王兩人離職是因為“有財政紀律的問題”，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。



金溥聰今天上午在律師陪同下，到刑事局報案，接受媒體聯訪時被問到提告對象，及是否包括曾評論基金會人事異動的前“立委”邱毅？他表示主要是因為網路流傳的AI影片，內容對他個人有許多污衊跟抹黑，所以特別來報案，希望能調查出誰是幕後主導者。



媒體追問馬英九基金會人事異動，金溥聰表示，基金會董事會調查後開會，執行長已將所有事證都具體提出，在場董事都知道，現在已成立專案小組，相信會勿枉勿縱查證，之前是詳細了解細節後，才有所謂的解除職務事件，媒體有關報導和真實情況，有很大出入。



金溥聰說，當事人其中之一還帶走“大小章”，後來是請基金會董事高華柱去勸說兩人自動辭職，最後才交出辭職公文，等調查報告出來，真相就會大白。



金溥聰說，“現在外界把它形容成是宮鬥奪權”，一個單純的文教基金會處理內部紀律，怎麼會變成宮鬥奪權？他卸下公職，就未再參與兩岸交流事務，要奪什麼權？

