王義雄：能源危機突顯兩岸關係對台灣重要性

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月1日電（記者 蔣繼平）中東戰事使台灣能源安全面臨嚴峻挑戰。工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄向中評社表示，大陸喊話可以為台灣能源資源安全提供可靠保障，“賴政府”就嚇到宣布重啟核能，這不僅是政治統戰的一次攻防，也看到台灣地緣風險的現實，從最基本的生存利益來說，兩岸關係穩定、可預測、可溝通的，遠比彼此激化、相互敵視更符合台灣人民的安全需要，也是這次“習鄭會”登場背後的省思。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立後成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商並創辦海潮智庫。



針對中東戰事導致能源危機，王義雄表示，一場遠在千里之外的衝突，瞬間掐住台灣的經濟與生存命脈，國際油價、天然氣價格與海運保費同步飆升，台灣能源依賴進口，受到物價飛漲、民生用電告急，民眾的恐慌與不安全感迅速蔓延。



面對能源危機與區域衝突，王義雄表示，台灣應該降低敵意、維持對話、爭取緩衝，不能在強權博弈中主動把自己推到最前線。對一個沒有能源本錢的海島而言，把外交與兩岸政策建立在衝突升級之上，無異於讓全民為政治姿態承擔生存代價。



兩岸關係一直是無法迴避的課題，王義雄表示，當台灣陷入能源孤立無援的絕境時，大陸3月18日強調和統後“可以為台灣的能源資源安全提供可靠保障”，賴清德21日立即宣布重啟核二、核三運轉，民進黨政府非核家園能源政策轉彎。



王義雄表示，從上述的先後脈絡，可以發現到，這不僅是一次政治統戰的攻防，更點出了一個殘酷的地緣政治現實，也就是，台灣無法在與周邊最大強權全面敵對的情況下，獨自應對全球性的系統風險。



王義雄強調，這並非是說台灣要放棄自身利益，更不是主張把命運完全寄託在任何一方身上，而是必須回到最樸素的現實，在一個缺乏天然資源的地方，最忌諱的就是同時得罪可能影響自己供應鏈、航運線與經濟安全的主要力量。