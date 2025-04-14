蔡易潔：台灣塑料原材大缺貨　中小企業苦撐

桃園市中小企業協會理事長蔡易潔。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月1日電（記者 盧誠輝）中東戰事導致國際油價飆漲，石化原料成本也因此暴增，導致塑膠原材大缺貨。桃園市中小企業協會理事長蔡易潔接受中評社訪問表示，台灣塑料原材近日已經開始大缺貨，讓許多廠商都已叫不到貨，只能苦撐，她呼籲政府能夠以原材統購的方式，協助中小企業度過難關。



中東戰事持續升溫，不但導致國際油價飆漲，石化原料成本也暴增，五大泛用塑膠（PE、PP、PVC、PS、ABS）價格單月已暴漲36%至57%。台灣近期也因塑料原材大缺貨，許多塑膠製品成本大增20%至30%，導致民眾搶購引發“塑膠袋之亂” 。



蔡易潔強調，全球石化原料大缺貨，不只民生塑膠製品受到影響，許多中小企業廠商近日也已經開始叫不到貨，一旦沒有塑料原材，工廠就沒辦法營運生產，就算還叫得到貨的，成本也已大增，讓許多工廠都不知道到底還要不要繼續生產？她呼籲政府應出面進行塑料原材統購來壓低成本，並提供紓困專案，才能協助中小企業度過這次難關。



蔡易潔，瑞士歐洲大學商管博士，DTF科技集團創辦人，現為“中華民國”中小企業總會理事、桃園市中小企業協會理事長。



她提到，因她的集團旗下有電線電纜公司，所以對這波石化原料大漲相當有感，之前不管再怎麼漲價，原本都還叫得到貨，但從本周開始就已叫不到貨了，就算工廠有錢也買不到，讓台灣的塑料原材已經出現無法供貨的現象，也讓許多工廠面臨斷貨的危機。



蔡易潔舉例，電線電纜行業的塑料原材占成本比例約25%，但隨著近期塑料價格不斷升高變化，也讓工廠的成本不斷增加，不但導致利潤降低，也讓工廠必須投入的周轉金越來越高。

