呂禮詩：美伊全面戰爭箭在弦上　墜戰略陷阱

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月1日電（記者 方敬為）美國與伊朗軍事衝突持續延燒，美方提15點終戰方案遭伊朗否決。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，觀察美國提出的終戰方案及伊朗的反應，顯然雙方離“談判協議區”（ZOPA）很遠，這代表美伊發展全面戰爭是箭在弦上，美國正在鋪墊地面戰，伊朗也做好迎戰準備，中東危機短期內難解。



呂禮詩研判，美國對派出地面部隊作戰過於樂觀，綜觀形勢，美國難以在這場戰事當中討到便宜，更值得關注的是，面對這場即將爆發的大規模區域衝突，歐洲與北約等傳統西方陣營盟友，紛紛選擇作壁上觀。在缺乏盟邦實質奧援且戰略資源吃緊的狀態下，美國若執意發動陸戰，不僅難以速戰速決，更可能重蹈歷史覆轍，將國家未來與整體經濟拖入深淵。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



評論中東戰火發展走向，呂禮詩認為，華府深陷中東泥淖的巨大風險正無可避免的浮上檯面。從近期美軍兵力投射與軍事部署層面觀察，跡象顯示，美國確實有意對伊朗展開地面作戰，



他說明，美國海軍已調派排水量逾4萬噸的兩棲突擊艦“的黎波里號”與“拳師號”，搭載具備強大三棲作戰能力的陸戰隊遠征支隊（MEU）直奔中東。即便的黎波里號是從日本佐世保基地臨時調派，編隊尚未完全齊整，但配合從蘇比克灣出發、已完成戰前增補的遠征機動基地艦，美軍龐大的艦隊矛頭顯然已對準了霍爾木茲海峽對岸的阿巴斯港。



呂禮詩表示，美方耗費鉅資進行如此大規模的跨戰區兵力投射，絕非部分觀察猜測的“佯攻”，而是一場為確保石油美元霸權與掌控海灣咽喉所準備的實質行動。即使許多觀察認為，美國對於投入地面戰爭會再三思量，但美國總統特朗普通常不按牌理出牌，特朗普深信美軍佔據優勢，深信美軍所向無敵，同時，特朗普也有時間上的壓力。

