施威全：習鄭會先於習特會別具意義

前陸委會主委辦公室主任施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月1日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問中國大陸，並進行國共領導人會晤。前陸委會主委辦公室主任施威全接受中評社訪問表示，大陸方面公布相關訊息的時間點微妙，在美國總統特朗普宣布延遲訪華之際，兩岸國共領袖率先會面，此政治訊號別具意義。



施威全認為，習鄭會在中美峰會之前登場，一方面對美方展示兩岸彼此有溝通管道；另方面也向台灣社會示範，兩岸是可以在具有共識基礎下開展友善關係。只是鄭麗文接下來還是得接受台灣輿論的考驗，以及民進黨的政治攻防，對年底九合一選舉的影響則有待進一步觀察。



鄭麗文訪陸行將走訪江蘇、上海、北京等地。施威全指出，觀察此次國共交流，首先必須看懂北京在“規格”上釋放的政治意涵。陸方在評估兩岸交流對象時，向來考量對方的政治地位與近期的言行評價，此次是由大陸領導人親自拍板接待，其核心催化劑正是鄭麗文近期公開表態“我是中國人”的說法。



施威全認為，從時間點看，國共領袖會晤早於中美峰會，不僅是單純的兩岸交流，更是借此平台向國際社會，特別是向美方傳達明確的戰略訊息，即在台灣內部，依然存在著支持且認同“一個中國”的聲音，同時也展示兩岸彼此有溝通管道，不必外部勢力插手置喙。



施威全說，這不僅強化了北京在兩岸關係上的既定政治立場，也試圖在國際輿論戰的推擠中穩固自身的話語權。尤其台灣近期因為民進黨長期執政，賴清德的政治論述並企圖切斷台灣與大陸的連結，僅將“中華民國”作為“借殼上市”的政治工具，也導致兩岸形勢陷入冰點，台海兵凶戰危。如今，鄭麗文以政黨領袖的身分受到中共領導人接待，正可以向台灣社會示範，兩岸是可以在具有共識基礎下開展友善關係，沒必要走向矛盾與對抗，這或許也會對台灣民意看法產生程度上的影響力。



至於對鄭麗文乃至於國民黨的影響，施威全認為，鄭真正的考驗在於，能否在過程中，以恰如其分的政治語言精準表達台灣民意的感受，必須既點出兩岸在民族情感上的“同”，更要清晰地闡述雙方在政治定位與制度上的“異”，唯有不卑不亢地拉出差異性，才能在台灣內部的政治角力中獲得實質的民意加分。