關注：柯文哲督軍嘉義市　拚復活機會

民眾黨創黨主席柯文哲3月31日輔選前白委張啟楷代表藍白參選嘉義市長。（圖：柯文哲臉書） 中評社高雄4月1日電（記者 蔣繼平）民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，民眾黨29日號召上凱道後，柯文哲選擇的實質動作就是親自督軍嘉義市輔選前白委張啟楷參選嘉義市長，若張啟楷有機會在本周登場的藍白合民調勝出，將創造白色奇蹟，柯文哲攻下此役將可穩住政治地位，所以拚了。



年底是2026地方選舉，藍白合主要以新北市、宜蘭縣、嘉義市為示範區。藍營在新北、宜蘭的人選聲勢較高，不過嘉義市反而白營人選聲勢較好。由於極可能是民眾黨取得參選機會的縣市，因此獲得外界關注。



藍白合在嘉義市的部分，國民黨派醫師翁壽良，民眾黨派前白委張啟楷，電話民調從4月2日到4日每晚6點到10點進行，6日將公布勝出者代表藍白聯盟出戰市長，並明確規定未勝出者也不得脫黨競選且須全力輔選。



柯文哲連續幾周都跑到嘉義市輔選，3月31日再到嘉義市，陪張啟楷車隊掃街4小時多。這動作在柯文哲26日被台北地方法院一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨29日更號召小草們上凱道替柯討公道後，格具政治意涵。



柯文哲第一時間大動作輔選張啟楷，背後有幾點意義。第一，要建立“藍白合”的示範區，打下透過民調模式的勝選樣板，而非因為新竹市長高虹安要爭取連任而被禮讓，此外，這也是藍白合民調第一戰，若勝出可帶動新北、宜蘭氣勢。



第二，為了避免民眾黨提早泡沫化，2026地方選舉是民眾黨的“關鍵一戰”，要打破都市黨的框架，打破“過不了濁水溪”的限制，擴大南台灣影響力，讓南台灣的議員席次破蛋，全台15席議員再增高，擴大勢力版圖，經營嘉義市有此象徵意義。

