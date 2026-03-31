關注：氛圍變了！鄭麗文訪陸藍營都叫好

國民黨主席鄭麗文將於4月7日啟程訪問大陸。（中評社資料照） 中評社台北4月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訂4月7日率團訪問大陸，將走訪江蘇、上海、北京等地。值得觀察的是，在鄭宣布訪陸，且預計將與中共中央總書記習近平會晤，藍營回應多很正面。2028熱門人選、台中市長盧秀燕表示，給予支持高度祝福；藍委們也多認定此行是提水救火，為台海降溫，形成一股藍營內難得的良好氣氛。



連所謂親美派勢力也沒出現反對或負面聲音，其因素除了台海局勢高度緊張，需要有人來緩和氣氛，也和國民黨中央在鄭麗文宣布訪陸的隔天，隨即透過媒體釋出鄭麗文6月可望訪美來平衡，先訪陸、再訪美，這樣的安排，就使黨內親美派難以批評。



回顧上次國民黨主席訪陸的經驗，2016年洪秀柱任內訪陸，當時曾引發黨內不少反彈聲音，當時的國民黨“立委”（如時任黨團總召廖國棟等）極度擔憂被貼上“急統”標籤，害怕丟失中間選民與本土票，因此出現大規模的“反對和平協議”聲音，甚至在行前要求洪秀柱必須嚴守“一中各表”等等。讓洪訪陸的一樁好事，在出發前就陷入黨內互扯後腿的困境。



鄭麗文此次採取不同處理方式，在論述上，仍維持“九二共識、反對“台獨”的基本立場，也將交流重心放在台商、產業等議題層面，讓整體行程不全是政治味。更關鍵的是，在宣布訪陸之際，同步釋出規劃於6月訪問美國的訊息，形成“先陸後美”的安排。這樣的節奏，當然讓原本黨內可能質疑她過度親中的聲音，難以找到切入點。



從時代背景來看，台灣社會氛圍也有所差異。2016年前後，太陽花學運餘波未歇，社會對“親中”高度敏感，整體氛圍偏向質疑兩岸交流，而當時國民黨在大選失利後士氣低迷，任何涉及兩岸的表述，都容易被放大檢視。洪秀柱提出較為鮮明的政治主張，在這樣的環境下，自然被視為風險較高的路線，也讓黨內傾向採取保守甚至切割的應對方式。



但當前時間點，台海情勢不斷升溫，被國際一再點名是高風險熱點，加上民進黨執政進入第10年，反中、抗中牌已經打到邊際效應漸無，台灣社會最大共識應是不要有戰爭，自然對於可降溫的兩岸交流有所期待。



所以，鄭麗文此行定位為，兩岸溝通管道的最後保險，自然就能讓藍營理直氣壯面對綠營的老套抹紅攻勢。