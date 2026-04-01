鄭麗文赴陸前後見賴？前府發言人：應接球

前府發言人谷辣斯·尤達卡在臉書發文表示，賴清德應該與國民黨主席鄭麗文見面。(照:谷辣斯·尤達卡臉書) 中評社台北4月1日電／中國國民黨鄭麗文主席確定於4月7日至12日訪問中國大陸，“鄭習會”有望登場，鄭日前也表示，不論赴陸前後，自己都非常願意與賴清德見面，針對國際紛擾、國內“憲政”僵局來展開對話。對此，“總統府”前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，賴清德應接球，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。



國民黨3月30日舉行中外記者會說明鄭麗文訪陸行，鄭麗文在記者會上表示，不論行前或結束後，她都非常願意與賴清德交流，“有太多結需要打開”，台灣不能再惡鬥下去。她引用舞台劇的台詞，“上海那麼大我們兩個能夠相遇，台北卻把我們給難倒”，為了兩岸和平，她什麼都願意做，她可以飄洋過海去大陸訪問，但跟賴清德咫尺之遙卻無法見面對話，她隨時願意跟賴清德談區域和平穩定，甚至解決“憲政”僵局。



Kolas Yotaka3月31日在臉書表示，“賴‘總統’應見鄭主席”。她認為如果日本首相高市早苗是台灣“總統”，極可能會見鄭麗文。



“民進黨應勇敢挺進，沒有後退的餘地。”Kolas Yotaka說，賴清德不用去“國會”，就當著國際媒體的面向鄭麗文說明國民黨的“國防”預算套路將傷害台灣。以“總統”高度掌控話語權，這一局只會得分不會失分。守護“國家安全”，是一個8歲小孩到80歲老人都聽得懂的主張。