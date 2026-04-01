大陸接哏鄭麗文訪問？郭正亮讚：一箭雙鵰

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月1日電／中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問中國大陸，並進行國共領導人會晤。前“立委”郭正亮31日在政論節目指出，中國大陸將美國總統特朗普訪陸延後，就是要“接哏”鄭麗文的兩岸訴求，這樣做可阻止美國繼續拱火，消弭藍營方興未艾的內亂可能，也打掉綠營抗中保台布局。



郭正亮31日在政論節目《林嘉源辣晚報》節目表示，這次大陸算是突然提前定局，這有兩個意思，第一就是他接了鄭麗文這個基調，就是兩岸未必終須一戰。中美也是，所以他覺得有一點“接哏”，就是覺得鄭麗文的訴求不錯。



郭正亮指出，如果說兩岸可以先鋪就這個哏，說台灣跟大陸有這個和平的選擇、的空間，那美國也沒有必要這樣一直“拱火”，好像一直要賣台灣武器，希望把台灣當作戰爭的棋子？所以他覺得這是一個兩全其美的作法。



郭正亮強調，大陸接了這個調子，同時也堵了國民黨內方興未艾的一種“內亂”，因為可能有人要把這件事搞成路線之爭，甚至可能有人不樂見鄭麗文訪問大陸。中國大陸這一出手，等於是把兩個局都“化”掉了，“所以是高明之招！”



郭正亮說，也就是把特朗普訪中國大陸放在後面，那就等於是做給特朗普看，說：我們兩岸其實有和平的選擇！只要能在九二共識、反對“台獨”取得共識，鄭麗文應該也會碰到黃帝陵的紀念活動，估計中華民族這個調子也會浮上來，就是兩岸只要都認同自己是中華民族，其實很多事情都可以好好談，怎麼會有戰爭的風險？這等於是打掉了賴清德長年以來的抗中保台的布局。



郭正亮表示，“所以我覺得是一箭雙鵰！”