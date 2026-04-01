第九批兩蔣日記公開　詳述黃金撤台經過

台“國史館”公開第九批兩蔣日記數位檔。（照片：台“國史館”提供） 中評社台北4月1日電／台“國史館”3月31日公開第九批兩蔣日記數位檔，其中蔣介石日記記載央行將黃金、現銀撤往台灣的經過。1949年1月蔣介石宣布下野前，派蔣經國到上海指示時任“中央銀行”總裁俞鴻鈞移存及搶運金銀，期間還爆發載有現銀的重慶艦投共事件，被空軍在葫蘆島炸毀，“寧可船艦與金銀俱毀，也不讓重慶艦落入敵手”。



“國史館”典藏的《蔣中正日記》、《蔣經國日記》，自2024年起按季對外逐批公開。3月31日開放的兩蔣日記第九批資料計有6個年度，6卷3060件、4529個數位檔，開放範圍分別為：《蔣中正日記》‪1949-1951‬年原本3卷1,546件；《蔣經國日記》‪1955-1957‬年原本3卷1,514件。



此次開放的《蔣中正日記》數位檔詳述黃金運台經過，1949年1月21日蔣中正宣布下野前，於1月10日先派蔣經國到上海，慰勉時任“中央銀行”總裁俞鴻鈞並指示“移存現貨要領”。



蔣介石下野後，仍緊盯央行金銀搶運進度，日記中載明，1月28日“晨起即令悔吾[郭懺]來見，處理上海“中央銀行”現款運出之指示”，2月4日關切“上海現金運完否”，2月10日“中央銀行”存金已大部如期運廈、台”。此舉也引起媒體關切，2月21日日記道：“美合眾社污辱余謀再起，並以余仍暗中主持軍事與指揮“中央銀行”運移金銀，仍行使“總統”職權”。



正當央行將黃金、現銀撤往台灣之時，卻爆發了海軍重慶艦事件。1949年2月27日至3月5日之“上星期反省錄”寫道：“裝載現銀卅萬圓”的“海軍重慶號旗艦逃投共匪”，蔣中正認為“重慶投匪固為海軍之奇恥，而空軍覓獲其停泊於煙台港內足有三日，及至第三日方派轟炸機四架往炸，不中，乃使該艦逸去無蹤，更為可恥”，“故懸重賞，勒令空軍必須覓獲該艦，炸沉而後已也”。