對韓反制踩煞車　林佳龍：給韓方一點時間

林佳龍接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月1日電（記者 鄭羿菲）韓國電子入境卡（E-Arrival Card）部分欄位將台灣列為“CHINA（TAIWAN）”，台官方祭出反制手段，其中台灣電子入境登記表出生地與居住地預計4月起改為“KOREA（SOUTH）”。不過，台“外交部長”林佳龍1日表態踩煞車，他表示，韓方希望給一點時間去修改電子入境卡，因此暫緩更改台灣入境登記卡。



媒體追問，有沒有最後期限？林佳龍說，韓方說會盡速，那我們就給韓方一點時間。



韓國電子入境卡（E-Arrival Card）部分欄位將台灣列為“CHINA（TAIWAN）”，台官方自3月1日起將“外僑居留證”中原列“韓國”的名稱調整為“南韓”，且韓方若月底仍未給予正面回應，台灣電子入境登記表中“出生地”及“居住地”的韓國標示，4月起將調整為“KOREA（SOUTH）”。



“立法院外交及國防委員會”邀請台“外交部長”林佳龍報告“台馬ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效”，並備質詢。



林佳龍會前接受媒體訪問表示，台韓之間的往來，特別是民間交流非常多，期待雙方政府秉持平等與相互尊重的原則，積極促雙方進交流與合作。