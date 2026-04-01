樂見國共領袖會面　許淑華點出兩大意義

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月1日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問中國大陸，並進行國共領導人會晤。國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，正面看待、樂見其成！這是國共領袖暌違10年再次會面，對於兩岸關係乃至於區域形勢都有重大影響，並有兩個意義，一是向國際傳達，台灣不會是另個引爆點；二是對內展現國民黨有能力維繫台海和平，綠營做不到，藍營來做。



許淑華1日到草屯鎮會勘地方基礎建設，針對鄭麗文率團訪問大陸受訪表示，兩岸多交流總比對抗好，她是正面看待，且樂見其成，也期待藉此打破現在的兩岸僵局，開創更多的和平空間。



許淑華提到，兩岸國共領袖會面，在當前國際形勢丕變、地緣政治動盪之際，顯得格外重要，最近美國頻頻對外展開經貿制裁、懲罰性關稅甚至於軍事行動，使得美國在全球的信任度及影響力打折，反觀中國大陸一貫維持相對穩健的態度，近來國際許多領導人紛紛訪華，國民黨能夠在此氣氛下，開創兩岸交流，是很大的契機，尤其對緩和兩岸形勢有正面幫助。



許淑華指出，在民進黨執政的10年當中，兩岸關係急轉直下，特別在賴清德執政這兩年，只見民進黨政府對陸配打壓，並採取尖銳的兩岸政策，對兩岸交流祭出限制，使得兩岸仇恨值持續攀升，這需要中間人展開調和，國民黨這次展現出緩和兩岸、維持台海和平的能力。



對於陸委會提出示警，許淑華表示，陸委會提醒的問題，相信鄭主席不會去觸及，因為國民黨並不是執政黨，不可能有一些政策性的談話，她認為，這次國共領袖會晤有兩個主要意義，一是向國際傳達，台灣不會是引爆點，不會是亞太地區另一個不確定的因素；二是對內展現國民黨有能力維繫台海和平。



許淑華以南投縣為例，她表示，南投這幾年包括觀光、農業經貿等，受到兩岸關係的急凍，碰到很大的挑戰，再加上兩岸敵對風險的上升，也讓不少民眾感到緊張，藉此次交流，相信一定會帶回一些的利多，並緩和兩岸形勢。她認為，穩定民心是最重要的，民進黨做不到，國民黨來做。