劉燈鐘：鄭麗文訪陸符合台灣人民利益

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文將在4月7日訪問大陸，並有望進行國共領導人會晤。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，相關效應堪稱2005年連戰兩岸和平之旅的“2.0版”，台灣在民進黨尖銳、對抗的兩岸路線下，社會迫切需要多元聲音，加上國共領袖會晤早於中美領袖峰會登場，影響力不容小覷，藍營有望化被動為主動。而鄭麗文訪陸是符合台灣人民利益。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。



鄭麗文4月7日至12日應邀率團赴大陸展開國共兩黨交流，預計走訪江蘇、上海、北京等地，由於時間點緊鄰5月份舉辦的中美峰會，格外受到矚目。



劉燈鐘表示，在鄭麗文親自率團赴陸之前，國共就先行展開智庫交流，為此行鋪墊，在國共智庫交流已搭建起共識的基礎上，兩黨領袖接續會晤，相信會有更多正面的成果出現。



劉燈鐘指出，國共領袖會晤的效應，各界都在關注，從陸委會的“示警”即可看出，民進黨事實上“有所忌憚”，可是別忘，現在國民黨並非執政黨，沒有執政權，民進黨政府卻忙著警告、提醒，顯示出綠營在兩岸溝通上的失能。



他說，從北京的角度觀察，在面對民進黨政府拒絕承認“九二共識”、甚至在美方壓力下編列鉅額“國防”預算的現況，大陸同樣需要傾聽台灣在野黨的聲音。這次由中共高層表態邀請，對緩解台海緊張局勢具有正面的穩定作用。