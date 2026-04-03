組圖：翔園文旅記錄美台軍事合作軌跡

翔園文旅內陳列許多除役軍備。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月7日電（記者 方敬為）由台灣軍方轉型、民營化的漢翔公司，將舊的研發中心改造成“翔園文旅”，並對外營業，園區內保留當年與美國通用動力公司合作研製戰機所造的人員宿舍，有濃厚美式社區風情，並有許多除役戰機、軍備展示，還有呈現IDF經國號戰機的研發歷史，紀錄美台軍事合作軌跡。



漢翔航空工業公司前身是1946年創立於南京的空軍航空工業局，來台後歷經多次改組，股票上市後已民營化，但與台軍方、中科院合作密切，目前除了各式軍機，也重點投入無人機產業。



翔園文旅鄰近清泉崗空軍基地與台中國際機場，前身是漢翔航空工業的航發中心時期，當年為研發IDF經國號戰機，並與美國通用動力公司合作研製，當時所有派駐外籍顧問、廠商代表及眷屬皆有長住本地之需求，因此台灣軍方遂於翔園現址，按標準美式社區風格籌建生活區，提供相關人員居住。



園區內有美式別墅、俱樂部、泳池、文康中心等設施，也有公寓大樓，當時皆為外籍人士居住，之後在IDF戰機研發、試飛及生產製造任務順利完成，外籍顧問及技師等也陸續離台返鄉，園區便走向轉型之路。



漢翔公司於2022年底將該園區整理，並成立翔園文旅，2023年1月正式營運。園區有多樣教室、操場、游泳池、常住別墅等，適合教育訓練或營隊活動。還可以看到包括Tiger 2000、高教模型機、戰機掛載油箱等除役軍備陳列，是受到軍事迷青睞的景點。