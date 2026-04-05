專論：沈伯洋犧牲打？賴清德下更大的棋

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電（評論員 林淑玲）年底地方選舉，民進黨選對會研擬本週決議徵召綠委沈伯洋參選台北市長，引起熱議。以沈伯洋的黑熊、深綠背景，他要打贏台北市長選舉或拿高票機會皆不大。賴清德若做此安排，目標不在贏，而是2028大選，欲藉沈伯洋打響“台獨”敘事、拖住台北市長蔣萬安、毀民眾黨主席黃國昌，一石三鳥。



1994台北市長民選以來，民進黨只贏過一次，1994因藍軍分裂陳水扁當選，此外就是2014民進黨未提名、支持柯文哲當選。其餘6次選舉皆敗，即使“綠天王”謝長廷、蘇貞昌出馬還是敗。最慘的一次是2018謝系子弟兵姚文智只拿到17.28%選票，連民進黨基本盤4成都保不住。主持抗疫的陳時中2022參選因仇恨值衝天，得票率僅31.93%。



民進黨在台北市本來就難選，若要票數好看些，綠委王世堅或有機會；安排“台獨”色彩鮮明的沈伯洋選台北市長，明顯不在意當選與否。近來有人說，沈伯洋選台北市長，會害慘選新北市長的綠委蘇巧慧；網紅“卡神”更指沈伯洋會害民進黨年底全軍覆沒。民進黨不理會各種預警，顯示賴清德另有想法。



對賴清德而言，2028連任才是重中之重。縣市長選舉有那麼重要嗎？2022選出的本屆縣市長，全台22席之中，國民黨14席，民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍2席，藍大勝。民進黨2022輸了地方選舉，2024卻贏全台政權。



且藍軍地方佔優勢，完全沒有影響賴執政，所謂“地方包圍中央”從未發生，賴照樣大權在握。藍縣市長多是走“不沾鍋”路線，自掃門前雪，不會去衝撞“賴政府”。



意即，賴清德地方選舉布局思路可能與外界想法不同，拿下更多地方首長席次未必最重要。