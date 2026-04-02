關注：李貞秀或被開鍘　綠營出身許忠信接棒

許忠信。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀近期頻失言，引發白營基層不滿，傳出民眾黨中評會將開鍘祭出除名處分，黨內兩大太陽創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌也都點頭交由中評會處理。李貞秀若被拔不分區“立委”，將由曾任凱達格蘭學校副校長、台灣團結聯盟“立委”的學者許忠信接棒，會不會影響藍白合作，值得觀察。



《震傳媒》3月31日公布台灣人政黨傾向趨勢追蹤，35.0%認同民進黨、20.5%認同國民黨、8.5%認同民眾黨，其中，認同民眾黨者比例則降至2024年10月以來民調追蹤的歷史新低點。《美麗島電子報》1日公布民調顯示，政黨支持部分，民進黨有34.7%、中國國民黨16.8%、民眾黨則只剩7.4%。



民眾黨民調低落，除與柯文哲一審遭判17年有期徒刑，李貞秀2月就職後遭綠營猛攻抹紅也有關，再加上她近期頻頻失言爭議連環爆，黨內不斷爆雜音，對民眾黨更加負面。對此，柯文哲、黃國昌也接連表態“尊重中評會行使獨立職權”，不贊成也不反對的態度，看起來已保不住李貞秀了。



若民眾黨中評會9日除名李貞秀，因現任8席不分區“立委”已有過半是女性，後續不需再依法規特別禮讓遞補女性名單，因此將由成功大學法律系教授許忠信遞補，除非再有一名現任女白委請辭，才會由民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡遞補。



值得注意的是，許忠信背景親綠，2012年曾獲台灣團結聯盟提名為不分區“立委”，2015年退出台聯，許也曾任凱達格蘭學校副校長。若許忠信擔任“立委”，黨內光譜類似於前白委黃珊珊，等於民眾黨團內包括白委陳昭姿，已有2席白委背景親綠，未來民眾黨團路線會否在部分法案上認同綠營，與之合作？會否因此影響“藍白合”進程，後續還有待觀察。



畢竟，政治上沒有永遠的敵人，特別是柯文哲會否因此斷尾求生，一切都得看2026選舉成績單。