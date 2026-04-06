鄭麗文明天訪陸　中評社採訪團抵達南京

鄭麗文訪陸的採訪媒體團入住南京國際會議大酒店。（中評社 張嘉文攝） 南京高鐵站出口一隅。（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文7日將率團啟程訪問大陸，12日返台，有望進行睽違10年的國共領導人會晤。中評社隨團特派記者6日從台北搭機飛往上海再轉乘高鐵，於傍晚抵達南京，入住媒體團位於中山陵景區內的南京國際會議大酒店，提前一天準備，將全程詳細報導鄭麗文此行。



中評社此次特別派出採訪團，全程參與鄭麗文一行訪陸報導，及時發回最新的現場新聞。



鄭麗文一行7日將由台北松山機場啟程，於下午飛抵上海，隨即前往南京，並於8日一早赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，預計在上海短暫停留一天後，9日下午便轉往北京，可望在10或11日和中共中央總書記習近平會面。這也是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱的“習洪會”後，國共領導人的再次會晤。



此次的國民黨隨團成員包括三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維，以及前主席連戰的次子、青年事務發展委員會主委連勝武等人。



另外還有包括工總、商總產業代表，及地方包括新北市長議長蔣根煌等，鄭麗文日前已提到，此行將關心台灣產業、台商照顧議題，因為“他們被遺忘得太久了”。