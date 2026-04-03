關注：鄭麗文訪陸行打和平牌　主流民意

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社南京4月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文7日啟程率團訪問大陸，睽違10年後，國共兩黨領導人有望再進行會面。在民進黨執政，兩岸關係高度緊張對立之際，鄭此行能達到哪些效應，以及能否為兩岸重新開啟一道和平之窗，外界高度關注。



綜觀目前發展情勢，鄭麗文和國民黨行前大打和平牌，強力對抗綠營的“反中”、“抗中”牌；另一目的則是累積底氣，盼一舉衝破藍營這些年來被綠營壓制的恐陸心魔。



鄭麗文此次訪問大陸的行前鋪排相當到位，在她確定赴陸時間後，短短一周就安排多位藍營大老拜會，包括前“立法院長”王金平、前主席吳伯雄等，檯面下還有許多的拜會請益，迎來藍營檯面上人士普遍的支持和讚聲，降低黨內雜音。



這就讓台灣政壇只剩綠營在攻擊鄭麗文的大陸行，和平對話交流聲音放到最大，來對抗民進黨的“反中抗中”就更有底氣。



不僅如此，國民黨也連續兩天透過社群平台，以影音方式強調和平的重要性，塑造台灣社會和平才是主流聲音，從輿論宣傳戰來下手，都是在為鄭麗文的訪陸行鋪墊更多的基礎。



也因此，這次鄭麗文的訪陸行看來擺在前方的阻力就只剩綠營，而綠營的這些攻擊，本就是在預期中。過去能讓藍營亂套的，從來就衹有自己人扯後腿所導致，但透過這些行前的安排，鄭麗文在出發前就為睽違10年後的國共高層交流起了個好彩頭。