蕭旭岑：鄭麗文訪陸連勝武隨行　象徵傳承

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文7日啟程率團訪問大陸，睽違10年後國共兩黨領導人有望再進行會面。國民黨副主席蕭旭岑接受中評社訪問表示，此次隨團成員中包含了前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武，象徵了傳承意義。



蕭旭岑強調，這樣的安排不僅著眼於兩岸交流成果，更承接自2005年連戰“和平之旅”以來的歷史脈絡，象徵國民黨兩岸路線的延續與深化。



他指出，國民黨目前在地方執政縣市眾多，若能結合兩岸交流機制，將相關成果落實至各縣市，例如農產品外銷、漁業合作或地方特色產業推廣，將有助於基層經濟發展，讓民眾直接感受到政策效益。這樣的“做實事”模式，正是國民黨希望向選民展現的治理能力。



鄭麗文一行7日將由台北松山機場啟程訪問大陸，12日返台。此次的國民黨隨團成員包括三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維，以及前主席連戰的次子、青年事務發展委員會主委連勝武等人。另外還有包括工總、商總產業代表，及地方包括新北市長議長蔣根煌等。



蕭旭岑接受中評社訪問時表示，鄭麗文上任後即反覆強調兩岸交流應“以民為本”，將民眾需求置於優先位置，而非停留在政治象徵層次。譬如今年2月國共智庫交流時，即已確立相關方向，所有討論議題均圍繞與民生密切相關領域，包括觀光旅遊、醫療合作、環境治理與能源議題等，目的在於讓兩岸交流能直接回應民眾生活需求。



蕭旭岑說，過去台商在大陸經營曾是台灣的重要優勢，但近年面臨環境轉變與競爭加劇，相關優勢有所流失，若能透過國共平台恢復並強化合作機制，為台商與產業爭取更有利條件，將有助提升台灣社會對兩岸交流的接受度。而這類務實成果，遠比抽象政治論述更能說服民眾。