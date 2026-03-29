組圖：登壽山找採礦遺址　高雄工業起點

柴山高處可看到台灣水泥高雄廠廠區儲存槽、中都唐榮磚窯廠的兩座煙囪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月6日電（記者 蔣繼平）高雄壽山自然公園海拔356公尺，是熱門健行景點。除了爬山練體力、看海港風景、或觀察獼猴生態，這裡還有一條了解過去採礦水泥工業，從廢棄的地磅站與水泥結構，可回想早期台灣第一座現代化大型水泥廠的輝煌歷史，也是高雄工業起點。



高雄壽山（又稱柴山）有多條步道，可依自己體力選擇安排超過2小時內或以上的路程。有四個主要登山口，北到南分別是龍泉寺步道口、北壽山步道口、鼓山路步道口、南壽山步道口，南壽山靠近壽山動物園，登山後都有相連，差別在於上山點及路程不同。



比較特別的是，鼓山路步道口是2024年初啟用的，地理位置靠近台泥鼓山預拌廠舊址，來到此處即可看到明顯的水泥廠設施。從這裡出發，也是很好的機會，探索孕育豐富生態的柴山，曾經也是扶植著台灣水泥產業，是高雄現代工業的起點。



根據介紹，日據時期，當時日本人為就地生產水泥，在台灣尋覓適合的生產地點，調查後發現位於柴山屬珊瑚礁石灰岩地質，為良好的石灰岩礦區，故而開始籌劃設廠，設立台灣第一座現代化大型水泥廠。



登山之後，可以看到舊地磅、入料口等遺址，另外，半山腰還有日據時期留下的三座紅磚治的石灰窯，遠方還可看到台灣水泥高雄廠廠區儲存槽、中都唐榮磚窯廠的兩座煙囪。台灣水泥高雄廠在壽山開採石灰岩長達70餘年後，於1992年礦權到期停止採礦。



高雄壽山最高海拔約為356公尺至359公尺，是一座位於高雄市西側的珊瑚礁質地小百岳，該山南北長約5到6公里，屬於淺山地形，是高雄天然的屏障與熱門健行地點。