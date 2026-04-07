鄭麗文今訪陸　昔赴雲南祭祖照曝光

國民黨主席鄭麗文多年前和丈夫到雲南祭祖照片。（照片：“滇商會”微信公眾號） 中評社台北4月7日電／中國國民黨主席鄭麗文7日率團啟程赴中國大陸進行訪問，這是事隔10年再度有現任國民黨主席訪陸，國共兩黨領導人有望再進行會面。鄭麗文的個人背景及經歷近日在大陸網路成為熱話，鄭麗文昔日回雲南家鄉祭祖的照片也隨之曝光，並受到關注。



鄭麗文生於台灣雲林，父親鄭清輝是雲南普洱鎮沅人，曾參加中國遠征軍赴緬甸抗日，50年代初隨軍前往台灣，母親為台灣雲林人。去年9月，鄭麗文為競選國民黨主席拉票時表示，自己是雲南普洱人，還提到父親來自雲南普洱市，為彝族人，還透露自己回過雲南家鄉，是“雲南的女兒”。



鄭麗文以往也提過，爸爸經常給眷村孩子講抗戰故事，並曾在臉書貼出幼年同身穿軍服的父親的合影。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文訪陸確定後，她是雲南彝族人的訊息，在大陸網路引起不少討論。鄭麗文數年前與丈夫駱武昌前往祖籍地雲南鎮沅縣振太鎮鄭家村祭祖照片等內容，也被普洱當地的微信公眾號“茶苑路拾貳號”挖出。



雲南“滇商會”的微信公眾號去年在鄭麗文當選後曾發文表示，鄭麗文的父親鄭清輝是中國遠征軍，曾在緬甸與日軍作戰，還獲得過抗日的榮譽勛章。上世紀50年代初，鄭清輝跟著部隊到台灣，繼續在陸軍服役，至少升到中校。經過考證，其祖籍位於雲南普洱市鎮沅縣振太鎮興隆村鄭家村小組。鎮沅縣現全稱為“鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣”。



“滇商會”也轉發幾張當地官方刊物的翻拍照片，證實鄭麗文確實曾到過雲南。照片中，鄭麗文和丈夫駱武昌來到雲南鄭家村祭祖，刊物上的簡體字附註說明“鄭麗文由故鄉親人陪伴觀賞故鄉美景”、“鄭麗文與大陸親人留影”“鄭麗文與大陸長輩親切交談”等，並獲當地領導熱情接待。