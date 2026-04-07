高嘉瑜喊沈伯洋最強　沈富雄：錄起來寄給賴

高嘉瑜。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電／民進黨2026台北市長人選難產，傳出7日將召開選對會討論，民進黨籍“立委”沈伯洋可望被提名參選台北市長。對此，民進黨前“立委”高嘉瑜5日在政論節目提到，沈伯洋是既年輕，又學經歷優異的人選，代表民進黨“推出最好的人才”的價值，此話引發前“立委”沈富雄調侃“忠黨愛國”，此話應該錄起來、寄給賴清德。



民進黨布局2026縣市長選戰提名進入最後階段，7日將召開選對會討論，據瞭解，桃園市長提名“法務部政務次長”黃世杰、新竹市長提名前“立委”莊競程、新竹縣長提名竹北市長鄭朝方；至於備受關注的台北市長一役，討論人選將鎖定沈伯洋，恐上演“浪子”對“公子”。



高嘉瑜5日在政論節目《TVBS戰情室》表示，沈伯洋、黃世杰是自己台大法律系的學長，兩人都是學霸，其中沈是法官高考第1名，黃則是“從頭到尾、考什麼都第1名”。而鄭朝方曾在國外留學，其竹北市長任內的城市美學做得很好，去參選新竹縣長，被認為可以帶動新竹縣市一起提升，莊競程則是醫療工程博士。



高嘉瑜認為，沈伯洋、黃世杰、鄭朝方、莊競程都是既年輕，學經歷又優異的人選，而這正是代表民進黨“推出最好的人才”的價值，4人都是“天選之人，人中龍鳳”。被問到，之前不是支持同黨“立委”王世堅，現在不支持了嗎？高嘉瑜則回應，由於王世堅沒有參選意願，民進黨現在推出最強的沈伯洋，還是以最優秀、最年輕的人選為主。



同台來賓、中國國民黨籍台北市議員游淑慧問高嘉瑜，會與沈伯洋共掛看板嗎？高嘉瑜回應，自己選議員時衹有掛自己的看板，游淑慧說“就是不會”。同台的沈富雄也開玩笑稱，應該把高嘉瑜前面提到的話錄起來、寄給賴清德，沒有人像她這般“忠黨愛國”。