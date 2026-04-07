兩岸若戰爭　黃敬平：綠營有能力的人早跑了

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電／中國國民黨主席鄭麗文預計於4月7日至12日率團訪問大陸，啟動“2026和平之旅”。國民黨桃園市議員黃敬平認為有助台海和平，他更質疑，而如果台海發生戰爭，綠營有能力的人早跑了，更不要說什麼為台灣而戰。民進黨“立委”沈伯洋、“國安會”副秘書長林飛帆，他們當時服的是什麼兵役？用任何好聽的話來說這些人，都太抬舉他們了！



國民黨桃園市議員黃敬平6日在中天《大新聞大爆掛》表示，“習鄭會”不只是政黨交流，在美以伊戰爭背景下，更印證和平的重要。阿聯、杜拜等地原本是一片樂土，多少人在杜拜旅遊、轉機，結果現在變成門可羅雀，有錢人早就跑了，剩下是走不掉的老百姓。



對於“習鄭會”，黃敬平指出，民進黨人士的批評和酸言酸語，很難從他們口裡聽到好話、吐出象牙。不要說祝福，即使“樂觀其成”他們也不願意說。如果台灣發生像中東一樣的局勢，綠營有能力的人早就跑了，他們當下只是在掠取政治利益。



黃敬平強調，鄭麗文赴北京，有助台海和平，雙方表達想法，互相多合作，就這麼簡單，就是希望不要兵戎相見。沒有人希望自己的孩子上戰場，卻有無知、無恥的政客為了掠取政治利益，不斷鼓吹必須開戰，同時他們的孩子、家人早就坐飛機離開台灣了！



針對民進黨領導人物，黃敬平質疑，不要說什麼為了台灣而戰，賴清德有本事叫兒子回來立刻加入陸軍野戰部隊到金馬前線。沈伯洋、林飛帆，他們當時服什麼兵役？這些人說任何好聽的話，都太抬舉他們了！