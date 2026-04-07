鄭麗文訪陸　統、獨團體松山機場對峙

統派團體在松山機場外集會，力挺習鄭會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月7日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文今天將赴中國大陸展開“2026和平之旅”，預計上午11點30分前往台北松山機場搭機啟程。今天早上統派及獨派團體分別在松山機場前召開記者會及抗議活動。警方在兩團體中間佈置制服員警、便衣警察，將兩團體分隔開來。



國民黨10點在黨中央召開“2026和平之旅”啟程中外記者會，鄭麗文預計上午11點30分自台北松山機場搭機前往，國民黨“立院”黨團將赴黨中央替鄭麗文送機，此行最受矚目的是將在北京舉行的“習鄭會”。



新黨副秘書長游智彬及支持者手持和平鴿喊口號“力挺鄭習會，和平最可貴”。



台灣基進、“台灣獨立建國聯盟”、“台灣國家聯盟”、經民連與“台灣國”上午現身松山機場現場，並召開“鄭麗文不能代表台灣，台海和平是國際問題”示威記者會。



鄭麗文此次訪中行長達六天五夜，據目前曝光的行程顯示，預計今上午11時30分於松山機場搭乘飛機，並在下午1時30分抵達上海，事後會搭乘高鐵至南京並住宿；8日上午會前往中山陵謁陵，同天下午1時40分再從南京搭乘高鐵，預計下午2時50分抵達上海並住宿；9日則是下午2時30分飛往北京，舉行“習鄭會”，規格相當於當年的“連胡會”。