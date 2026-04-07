特朗普犯大錯　前艦長曝打了打不死的伊朗

台海軍退役上校黃征輝。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電／美國與伊朗軍事衝突持續延燒，在成功營救遭伊朗擊落的F－15E戰機上的美國飛官後，美國總統特朗普再度對伊朗下最後通牒，威脅若德黑蘭不在美東時間7日晚間前，同意重新開放荷莫茲海峽，將會摧毀伊朗境內所有發電廠。先前特朗普不斷調兵前往中東，外界預判對伊朗的地面戰即將開打。對此，台退役海軍上校、前海軍艦長黃征輝5日在政論節目指出，目前戰事的走勢對於美國來講每況愈下，還稱特朗普這一生犯的最嚴重的錯誤，就是打了一個不該打、打不動、打不贏又打不死的伊朗。



黃征輝5日在政論節目《前進戰略高地》表示，美軍兩類飛機，包括預警機、MQ－9死神無人機，本身沒有防衛，不像戰鬥機可以很快的飛、可以打熱焰彈還可以逃，這兩型通通不行，因為這兩類就是一個體型很大的飛機，慢吞吞的，那它如何自衛？它飛得很高，讓飛彈打不到。你可以看得到，就是原本美國可能認為搶到制空了，把伊朗的防空力量幾乎都摧毀了，結果打到現在再再證明，沒有完全摧毀。



黃征輝指出，這場戰事到現在，伊朗導彈命中率越來越精準，這是一個走勢，這個走勢伊朗會越來越有士氣，而美國的軍方會認為，這場仗越來越不能打，因為伊朗在背後還有多少東西，你還不知道。最近美國戰爭部長赫格塞斯，把陸軍最高領導、參謀總長蘭迪.喬治（Randy George）上將給換掉，當專業將領跟特朗普這些人講，這個戰爭不能打、這個戰爭打下去還要派地面部隊更不可能，一定屍山血海。結果上面不聽，你不聽我就把你換掉，我換一個敢打的人。但是只要是軍事專業出身，一定都會建議不能打。好比說特朗普說要去搶伊朗的濃縮鈾，你怎麼做都不可能，要進去搶濃縮鈾，進去多少大概就會死多少。



黃征輝還預言，特朗普這一生犯的最嚴重的一個錯誤，就是打了一個不該打、打不動、打不贏又打不死的伊朗，“他將來有一天快死之前，他一定會同意我這句話”。