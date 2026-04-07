鄭麗文訪陸松機內外戒備　警隔開統派獨派

新黨支持習鄭會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文7日上午啟程訪問大陸，預計將會有國共領導人會晤。台北松山機場內外今晨佈滿警力，台北市警局與保安警察總隊部署逾百名警力，並設置媒體採訪區與陳抗區，將統派與獨派群眾分流隔離，到登機閘口都有警方。



鄭麗文預計上午11時30分自松山機場出發，下午1時30分抵達上海，隨後轉乘高鐵前往南京並住宿；8日將赴中山陵謁陵，當日下午再返回上海；9日飛往北京，外界關注的“習鄭會”傳將於10日登場，但相關細節尚未獲證實。



針對鄭麗文訪陸，統獨兩派團體今早分別在松山機場外集結表達立場。由台灣基進、台灣經濟民主連合、“台灣獨立建國聯盟”及“台灣國家聯盟”等組成的獨派團體，於上午9時30分在捷運松山機場站1號出口集合舉行記者會，稱“鄭麗文不能代表台灣”，並指台海和平屬國際事務，反對矮化為“中國內政”。



出席者包括台灣基進主席王興煥、經濟民主連合智庫召集人賴中強、“台灣國辦公室理事長”陳峻涵等人。現場高喊口號，同意“國民黨不倒、台灣不會好！鄭麗文賣台！”等語。



另一方面，新黨則於上午10時15分在松山機場5號柱舉行歡送活動，由副秘書長游智彬高喊“國共第三次合作”、“共建兩岸新秩序”、“共造台海新和平”、“共贏台灣新時代”等口號。

