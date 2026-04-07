台穩定物價公營企業扛　學者批通膨遞延

國民黨籍商業總會理事長許舒博。（中評社 資料照） 中央大學經濟系教授吳大任。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電／美伊戰事持續拉鋸，原油、天然氣等石化原料價格持續位於高檔。民進黨政府穩定物價，要求公營事業作為“物價消波塊”，學者認為此舉只是讓通膨遞延，未來仍會補漲，建議比照新加坡發放專款專用的補貼券。



根據《中時新聞網》報導，商業總會理事長許舒博分析，烏俄戰爭主要影響糧食與部分原油供應。但中東情勢牽動霍爾木茲海峽航運受阻，影響全球逾2成能源運輸量。他預估5至6月物價走勢仍在可控範圍。但若6月後戰局未見緩解，通膨壓力將會顯著升高。



就中東戰局，許舒博指出，美國預計4月底舉行伊朗戰爭聽證會，若對總統發動地面戰爭權限設限，有助降低戰事擴大機率，且美國社會亦可能傾向反戰，進一步影響戰局走向與原油及物價走勢。



中央大學經濟系教授吳大任認為，進口原物料成本居高不下，政府強迫公營事業“割肉”吸納漲幅，已嚴重影響企業經營品質。亞太商工總會執行長邱達生指出，政府須思考如何建立更科學的成本反映機制，避免公營事業財務結構惡化影響能源安全。



吳大任引述新加坡前總理李顯龍的觀點指出，發放現金易使補貼與生活支出混淆，民眾無感。但透過“專款專用”的補貼券，民眾加油或繳電費能直接折抵，不僅可減輕負擔，也能清楚認知政府協助，更能使中油、台電正常營運，避免虧損黑洞持續擴大。



此外，“行政院”6日舉行民生安定專案會議記者會，食藥署長姜至剛說，目前接獲8家藥商、14家醫材商通報短缺疑慮。已協助其中12家與上游包材商、塑料供應商媒合，其餘10家尚供應無虞。盤點台產藥品和醫材，每月所需塑料約1138.25公噸，“經濟部”已協助優先供應。



“法務部”檢察司主任檢察官蔡妍蓁說，針對民生物資及相關商品價格波動，已啟動專案稽查機制，將依法嚴辦涉及囤積、哄抬價格或其他違法行為。