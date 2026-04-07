台灣電價凍漲到9月　油價本周不調整　

“行政院”6日召開“因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會”。(照:“行政院”提供資料照) 中評社台北4月7日電／台“經濟部”產發署副署長鄒宇新6日表示，電價審議委員會已決定4月至9月電價不調整、汽柴油本周不調整、桶裝瓦斯及民生用電天然氣4月不調整。商總理事長許舒博呼籲政府，10月電價若要調升，建議只漲科技或業績暢旺產業，民生用電不漲。



“行政院”昨開“因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會”，有關中油因吸收90億元漲幅造成財務負擔，是否啟動專案機制協助？政委兼“國發會主委”葉俊顯強調，包括專案融資、撥補跟增資都有在討論，但還未定案，可能要再經過一段時間，再做進一步評估。



此外，中油調升電業用戶天然氣價大漲41%，意味9月召開電價費率審議會時，調漲電價壓力攀升。許舒博說，若未來確定須調漲電價，建議民生用電盡量維持凍漲或小幅調整，高科技與出口表現強勁產業則可適度反映成本，以兼顧產業競爭力與民生穩定。



根據《中時新聞網》報導，許舒博指出，台電是中油最大客戶，長期承擔較多成本壓力，同為公營事業，中油應適度吸收部分成本，而非全面轉嫁，才能避免電價上調壓力過度集中，影響整體經濟與民生。



對於4月電價凍漲，10月是否應該補漲，學者估算，台電每月發電成本將增加約百億元，加上原預估今年將虧損332億元，累計虧損將快速擴大，電價需補漲約10%才能補上缺口，但考慮物價無法承受，建議調漲用電大戶或特定產業。



亞太商工總會執行長邱達生說，公營事業吸收價差的策略只是將通膨壓力往後遞延，未來若經濟轉好仍需反映在價格上。台灣目前發電結構以天然氣為主，但天然氣儲備僅11天，應隨發電結構占比動態調整天然氣儲備以增加經濟韌性。