李四川憂民生　希望台灣永遠不會發生戰爭

針對台灣各地陸續傳出“塑膠袋之亂”，新北市長參選人李四川在臉書發文表示看法。（照：李四川臉書） 中評社台北4月7日電／中東戰火延燒，石化原料供應受阻，衝擊下游塑膠製品供應，台灣各地陸續傳出“塑膠袋之亂”。中國國民黨新北市長參選人李四川7日表示，這幾天他拜訪了幾家新北市塑膠相關產業的業者，他們都苦不堪言。美伊戰爭造成的斷料危機，漲價無可避免，大家都只能靠著庫存硬撐，過一天算一天，李預警“要提防無預警的無薪假。”



李四川強調，突然想到在中東陷於戰火中的人民。他們現在應該不是在煩惱有沒有瀝青鋪馬路，有沒有塑膠袋裝水果。他們只想保住家園，只想活下去，“希望台灣永遠不會發生戰爭。”



李四川今天在臉書發指出，一場萬里之外的戰爭，已經對台灣和全世界造成方方面面的影響。除了汽柴油漲價以外，所有和石化產業相關的民生物資，萬物齊漲。瀝青嚴重缺貨的結果，各縣市都被迫暫緩維修或新建道路的工程。各地的傳統市場業者，也都面臨塑膠袋漲價、甚至缺貨的困境。



李四川說，如果美國決定對伊朗展開地面作戰，全世界都暫時看不到危機的盡頭。聽了大家的難處，“老實說，我無能為力。連中油在國際市場都很難調貨了，我能幫上什麼忙？”如果石化相關產業被迫開始放無薪假，他很難想像那種局面，“戰爭太可怕了。”





