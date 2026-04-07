王丰：鄭麗文訪陸促繁榮發展　樂見其成

知名歷史作家王丰。（截自“王丰頻道”YouTube畫面) 中評社台北4月7日電／中國國民黨主席鄭麗文7日上午啟程訪問大陸，並可望進行國共領導人會晤。知名歷史作家王丰將反對跟贊成鄭麗文到大陸交流的人歸類為3種，並認為若站在台灣人民的立場、站在兩岸一家親的角度，應該對此事樂見其成。



王丰強調，鄭麗文到大陸訪問絕對是一件好事，可以增進兩岸和平的氛圍，又可以促進兩邊繁榮發展，站在台灣人民的立場、站在兩岸一家親的角度來看，應該樂見其成，為和平統一多交流、多來往，才是兩岸統一的先決條件，站在中國人、老百姓本位，有利兩岸和平發展、有利中國未來任何事情都應該去做。



鄭麗文今天上午11時30分將自松山機場出發，下午1時30分抵達上海，隨後轉乘高鐵前往南京並住宿；8日將赴中山陵謁陵，當日下午再返回上海；9日飛往北京。



王丰6日在其官方頻道中將反對跟贊成鄭麗文到大陸交流的人歸類為3種。首先是舉雙手贊成鄭此行的人，主要希望兩岸和平、原本擔心兩岸可能發生戰爭的人，希望鄭把老百姓希望和平心聲帶到大陸。



王丰認為，這當中有很大比例的人希望兩岸早日統一，尤其目前東半球、西半球有些地方在打仗，且戰爭一場比一場慘烈，當地老百姓流離失所、家破人亡、焦土一片、慘不忍睹，而戰爭不但荼毒危害當地老百姓，也嚴重波及全球能源供應與全球的產業鏈，如今還會有多少人認為兩岸要打仗？



王丰進一步提到，第二種人是對鄭麗文到大陸交流反對的人，這種人絕對存在，且逢中必反，可能有若干政客認為，兩岸若和平就沒有發大財機會，當不成軍火掮客、賺不到軍火掮客的佣金，若是這樣，哪裡會希望兩岸交流、和平？



王丰說，也有若干政客害怕兩岸走進走親，讓台灣人民看到大陸的進步發展，這些政客的選票一定會流失，選不上、當不成政客，以後沒錢可以撈。



最後，王丰也提及，美國不希望兩岸和平交流，尤其現在美國主政者，因為兩岸交流好了、和平了，美國武器要賣給誰？兩岸若統一，美國怎麼稱霸世界？且日本也不樂見兩岸和平交流，巴不得台灣跟某些台灣政客一樣，對大陸喊打喊殺；王丰說愛美國、日本的人、親美親日的人，大概不會高興兩岸交流。