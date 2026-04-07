鄭麗文啟程訪陸　國民黨公布14人名單

國民黨“2026和平之旅”訪問團名單。（國民黨提供） 主席鄭麗文及隨行黨務主管，前來力挺的藍委行前在中央黨部合影。（中評社 鄭羿菲攝） 國民黨主席鄭麗文7日上午啟程，率團訪問大陸。（中評社 鄭羿菲攝） 左起，李鴻源、蘇起、李乾龍。（中評社 鄭羿菲攝） 國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文7日上午將率團啟程訪問大陸，展開為期6天行程。國民黨將此行定調為“2026和平之旅”，於上午正式公布共計14人出訪名單。



2005年國民黨主席連戰任內推動“兩岸和平之旅”的核心幕僚、現任國民黨副主席張榮恭及國民黨中央評議會主席團主席、創造“九二共識”名詞的蘇起都將隨行。



國民黨上午公布的“2026和平之旅”訪問團團員名單，團員包含：主席鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中評會主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜及中央黨務顧問雷宏毅。



鄭麗文一行將由台北松山機場搭乘11點30分的上海航空FM852班次啟程，預計下午1點30分抵達上海，隨即轉乘高鐵前往南京。＜nextpage＞＜nextpage＞